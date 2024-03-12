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3 kadından kuyumcuda akılalmaz plan! 1 milyon TL'lik altını böyle çaldılar

Mersin'de kuyumcu dükkanına giren 3 kadın, iş yeri sahibini oyalayarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın dolu tablayı çaldı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

12.03.2024 - 17:07 | | Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
3 kadından kuyumcuda akılalmaz plan! 1 milyon TL'lik altını böyle çaldılar

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde kuyumcu Mahmut Gökalp'a ait iş yerinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren, yüzleri baş örtüsüyle kapalı 3 kadın, altın almak istediklerini söyledi. Kadınlardan biri, kuyumcuyu takılara bakma bahanesiyle oyalarken, diğer 2 kadın da vitrindeki altın dolu tablayı çaldı. Kadınların kuyumcudan ayrılmasının ardından, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altınların çalındığını fark eden Mahmut Gökalp, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınlardan birinin çaldıkları tablayı elbisesinin içine koyarak gizlediği görüldü.

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3 kadından kuyumcuda akılalmaz plan! 1 milyon TL'lik altını böyle çaldılar

3 kadından kuyumcuda akılalmaz plan! 1 milyon TL'lik altını böyle çaldılar