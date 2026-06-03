Afyonkarahisar'da kritik süreç başladı! Ekipler sahaya indi, o iki ürün tek tek inceleniyor

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Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Üretim süreçlerinin yerinde izlenmesi, tarımsal üretime ilişkin verilerin değerlendirilmesi ve üretim planlaması çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla söz konusu üretim alanlarında maliyet analizleri ile istatistiki saha çalışmaları yürütülmektedir. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından üretim alanlarında incelemelerde bulunularak maliyet analizleri ve istatistiki saha çalışmaları titizlikle gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalarla üretim süreçleri yerinde takip edilmekte, elde edilen veriler doğrultusunda tarımsal üretime ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır.Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve üretim planlamasına katkı sağlanması amacıyla sahadaki çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.