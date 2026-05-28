3 kaçak kazıcıya suçüstü! Aydın'da kaçak kazıcılara operasyon: Dedektörle yakalandılar!
Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Magnesia Antik Kenti’nin koruma altındaki SİT alanında kaçak kazı yapan 3 defineci, jandarmanın düzenlediği "Anadolu Mirası" operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda definecilerin tarihi dokuya zarar vermek için kullandığı el dedektöründen balyozlara kadar çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri çalışma kapsamında, 26 Mayıs'ta düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonları çerçevesinde, Magnesia Antik Kenti Gümüşdağı çevresindeki SİT alanında kaçak kazı yapıldığı tespit etti.
Yapılan baskında M.A. (31), B.K. (22) ve M.K. (30) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 1 el dedektörü, 3 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 2 inşaat çivisi ve 10 metre halata el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi