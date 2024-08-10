3 ilde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir Urla ilçesi Bademler Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyüp, ormana da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale sürüyor.

YOZGAT

İsaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi ile çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

HATAY

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 10 arazözün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MANİSA

Manisa’nın Salihli ilçesinde başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Yangın saat 14.40 sıralarında Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan devam ede müdahalelerde ekip sayısı arttırılarak 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer, 4 yer ekibi ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahalesine devam ediliyor.