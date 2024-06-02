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3 ilçe ve 4 beldede seçim heyecanı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri başladı.

02.06.2024 - 11:09 |
3 ilçe ve 4 beldede seçim heyecanı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri başladı. 50 binden fazla seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri başladı. Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandıklar yeniden kuruldu.

 

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3 ilçe ve 4 beldede seçim heyecanı

3 ilçe ve 4 beldede seçim heyecanı