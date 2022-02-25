3. dünya savaşı için Kahin Nostradamus’un verdiği tarih! 3. Dünya savaşı ne zaman çıkacak, Rusya Ukrayna savaşı 3. Dünya savaşı olur mu?
Nostradamus’un 3. Dünya Savaşı için tarih vermesi, akıllara Rusya Ukrayna savaşını getirdi. Ünlü kahin Nostradamus yüz yıllar önce yaptığı kehanetlerle yine gündeme geldi. 3. Dünya Savaşı tarihini vermesi, gözleri Rusya Ukrayna savaşına çevirdi. Adolf Hitler'in gelişi, Londra'daki büyük yangını, John F. Kennedy suikastını bilmesiyle şaşırtan Nostradamus 3. Dünya savaşı için de tarih vermiş. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken 3. dünya savaşı için Kahin Nostradamus’un verdiği tarih merak konusu oldu.
Rusya’nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ediyor. Rus ordusunun önce füze ve ağır silahlarla ardından da kara operasyonu ile başlattığı harekat ikinci gününe girerken, 3. Dünya savaşı endişesi ise ülke vatandaşlarını tedirgin etti. Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar kahin Nostradamus'un 3. Dünya savaşı tarihini yeniden gündeme getirdi. İşte 3. dünya savaşı için Kahin Nostradamus’un verdiği tarih
KAHİN NOSTRADAMUS’UN 3. DÜNYA SAVAŞI İÇİN VERDİĞİ TARİH
1555 yılında Nostradamus tarafından yazılan Les Prophéties isimli kehanet kitabında yer alan ifadelerde kesin tarihleri belirlemek zor olsa da 3. Dünya savaşı için 2022 bahar ayını verdiği iddia ediliyor. Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa'ya da sıçrayacağını vurguluyor.
Nostradamus, 3. Dünya savaşı sonrasında Fransa'nın doğudan gelen bir güç tarafından işgal edileceğini iddia ediyor.
NOSTRADAMUS KEHANETLERİ
DENİZLERDEKİ BALIKLAR YARI PİŞMİŞ HALE GELECEK
Nostradamus 1555'te yayınlanan ve 942 şiirsel dörtlük içeren ünlü kitabı 'Les Propheties'te iklim değişikliğinin daha da kötüleşeceğini ve yükselen sıcaklıkların denizlerdeki balıkları 'yarı pişmiş' hale getireceğini ifade etti.
Nostradamus kitabının bir başka bölümünde de şu ifadeler yer alıyor:
'Kırk yıl gökkuşağı görünmeyecek
Kırk yıl her gün görülecek
Kuru toprak daha da kavrulacak
Görüldüğünde büyük sel olacak.
GÖK TAŞI ÇARPACAK ARDINDAN DEPREM OLACAK!
'Üç gece gökten büyük bir ateş inecek
Sebep hem sersemletici hem de harikulade görünecek
az sonra deprem olacak.'
KİTLESEL AÇLIK GELECEK
Nostradamus'a göre, insanlar iklim değişikliğinden etkilenen doğal kaynaklar için savaştıkça, kitlesel açlık da çatışmaların arttığını görecek.
Nostradamus, kısmen doğal kaynaklara erişimin azalması nedeniyle fiyatlar arttıkça, insan ırkının "umutsuzluk içinde" olacağını ve bazılarının yiyecek ve su gibi temel kaynaklar üzerinde savaş başlatmak için harekete geçeceğini iddia etti.
YAPAY ZEKANIN YÜKSELİŞİ
Nostradamus, insanların yapay zeka teknolojisinin yükselişiyle "ölümsüz" hale geleceğini öne sürdü.
"Ay yüksek dağın üzerinde gece dolu
Yalnız bir beyne sahip yeni bilge görür:
Öğrencileri tarafından ölümsüz olmaya davet edildi,
Gözler güneye. Eller göğüste, bedenler ateşte"
Nostradamus'un bu kehanetini yorumlamak oldukça güç. Fakat birçok kişi, 'yeni bilge' kavramını yapay zekâ ile bağdaştırıyor.