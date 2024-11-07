3 çocuk babası adliye çalışanı evinde ölü bulundu

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesinde şoför olarak görev yapan Ercan Bıçak (33) sabah saatlerinde eşi tarafından mutfakta yerde hareketsiz halde bulundu.

ANJİYO OLMAKTAN VAZGEÇMİŞ

Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis, 3 çocuk babası Ercan Bıçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bıçak'ın daha önce gittiği hastanede kendisine anjiyo önerildiği ve yaklaşık 1,5 ay önce anjiyo için gittiği hastanede sıra beklerken anjiyo olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Ercan Bıçak'ın cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.