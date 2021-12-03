3 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Aralık 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.



