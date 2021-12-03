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Gündem3 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!
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3 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 187 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 495 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.

03.12.2021 - 19:30 |
3 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Aralık 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.

3 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu

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