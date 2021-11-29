29 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 816 testte 24 bin 317 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 273 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,59, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,21 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 232 bin 602, 2'nci dozda 50 milyon 409 bin 60 ve 3'üncü dozda 12 milyon 164 bin 789 olmak üzere toplam 120 milyon 261 bin 629 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'ÜLKEMİZDE YENİ VARYANTA RASTLANMADI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasım'da açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" dedi.