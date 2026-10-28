29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2026: En güzel kısa, anlamlı ve resimli 29 Ekim sözleri

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Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim 2026 Perşembe günü yurt genelinde düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Bayram, 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra başlayıp 29 Ekim akşamı sona eriyor. Bu süre resmi tatil kapsamında. Bayram öncesinde en çok aranan konuların başında ise WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılacak 29 Ekim mesajları geliyor.

29 Ekim 2026 hangi gün, Cumhuriyet kaçıncı yaşında?

29 Ekim 2026 Perşembe gününe denk geliyor. 1923'te ilan edilen Cumhuriyet bu yıl 103. yaşını kutluyor. 28 Ekim günü öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları 2026

Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Bu toprakları bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

103 yıl önce bir milletin kendi kaderini kendi eline aldığı gün bugün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün en büyük güvencesi olan Cumhuriyetimizin 103. yaşını gururla kutluyoruz. Nice yıllara!

Cumhuriyet bize bırakılmış en değerli miras. Ona sahip çıkmak ve daha ileriye taşımak hepimizin görevi. 29 Ekim kutlu olsun!

Ulu Önder Atatürk’ü ve Cumhuriyetimizi kuran kahramanları saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Kısa 29 Ekim mesajları (WhatsApp ve Instagram için)

Cumhuriyetimiz 103 yaşında. Bayramımız kutlu olsun!

Ne mutlu bize ki Cumhuriyet’in çocuklarıyız. 29 Ekim kutlu olsun!

Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. İyi bayramlar!

29 Ekim 1923'ten bugüne… Nice 100 yıllara!

Bayrağımız hep dalgalansın, Cumhuriyetimiz hep yaşasın. 29 Ekim kutlu olsun!

Teşekkürler Atam, iyi ki Cumhuriyet var!

Anlamlı Cumhuriyet Bayramı mesajları

Cumhuriyet, bize düşünmeyi, sorgulamayı ve kendi geleceğimizi seçme hakkını verdi. Bu hakkın değerini bilen bir milletin parçası olmaktan gurur duyuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Bir milletin yokluk içinde kurduğu Cumhuriyet, 103 yıldır en büyük güvencemiz. Onu bize armağan edenleri saygıyla anıyorum.

Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, eşit yurttaşlar olarak birlikte yaşama kararıdır. Bayramımız kutlu olsun.

Okullarımızda, meydanlarımızda, evlerimizde aynı gururu paylaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı hepimize kutlu olsun.

Kurumsal ve resmi 29 Ekim mesajları

Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız.

[Kurum adı] ailesi olarak Cumhuriyetimizin 103. yılını gururla kutluyor, Cumhuriyet’in bize kazandırdığı değerleri gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğimizi bildiriyoruz.

Bağımsızlığın, eşitliğin ve özgür düşüncenin teminatı olan Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun. Saygılarımızla, [Kurum adı].

Değerli müşterilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.

Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

“Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” (28 Ekim 1923)

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

“Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.”

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.”

“Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.”

“Cumhuriyet, fikir serbestisi taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.”

“Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.” (10. Yıl Nutku, 1933)

“Ne mutlu Türküm diyene!” (10. Yıl Nutku, 1933)

29 Ekim için kısa yazı

29 Ekim 1923, Türk milletinin kendi kendini yönetme kararını dünyaya ilan ettiği gündür. Kurtuluş Savaşı’nı kazanan millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlet kurdu. Cumhuriyet ile birlikte eğitimden hukuka, kadın haklarından ekonomiye kadar pek çok alanda köklü değişiklikler yapıldı. Bugün özgürce düşünebiliyor, okuyabiliyor ve geleceğimizi kendimiz belirleyebiliyorsak, bunu Cumhuriyet’e borçluyuz. Bize düşen görev ise Atatürk’ün dediği gibi onu yükseltmek ve yaşatmaktır.

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29 Ekim 1923'te ne oldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu kabul etti. Aynı gün Mustafa Kemal Paşa oy birliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. Ankara ise bundan birkaç gün önce, 13 Ekim 1923'te başkent olmuştu. 29 Ekim, 1925'te çıkarılan bir yasayla ulusal bayram olarak kabul edildi.

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Cumhuriyet Bayramı mesajları hakkında sık sorulanlar

29 Ekim için tebrik mesajları nelerdir?

“Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!”, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım” ve “Cumhuriyetimizi kuran kahramanları saygıyla anıyor, bayramınızı kutluyorum” en çok tercih edilen tebrik mesajları arasında.

Cumhuriyet Bayramı için kısa ve anlamlı sözler nelerdir?

“Ne mutlu bize ki Cumhuriyet’in çocuklarıyız”, “Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır” ve “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz” kısa ve anlamlı sözlerden bazıları.

29 Ekim ile ilgili güzel sözler nelerdir?

Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözleri 29 Ekim’de en çok paylaşılan sözler arasında yer alıyor.