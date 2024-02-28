28 Şubat'ın yıl dönümünde siyasilerden mesajlar: 'Bin yıl sürecek' denilen zulüm çoktan kayboldu

Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve "Postmodern Darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla siyasilerden peş peşe mesajlar geldi.

BAKAN TUNÇ: KINIYOR VE LANETLİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin 27. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor ve lanetliyorum.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yıldır vesayet odaklarıyla kararlılıkla mücade ettik. Hukuk dışı uygulamalara son verdik ve bin yıl süreceği iddia edilen darbenin izlerini sildik.



Yaşadığımız o karanlık günleri asla unutmadan ülkemizi kalkındırmaya, demokrasimizi geliştirmeye, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmeye devam edeceğiz.

BAKAN TEKİN: YAPTIKLARI ASLA UNUTULMAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 28 Şubat! Türkiye'nin üstüne çullanan vesayet, başörtüsü yasağı, ikna odaları, katsayı engeli, meslek ve imam hatip liselerimizin tarumar edilmesi...



28 Şubat’ta yapılan tüm zulümler ve antidemokratik uygulamalar bu aziz milletin evlatlarının geleceğine vurulan prangalar olduğu gibi ülkemizin ikbal ışığını söndürme gayretlerinin mahsulüdüydü. Vatanımızın kalkınmasını, büyümesini ve ilerlemesini engellemeye çalışanların yaptıkları asla unutulmayacaktır.

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Allah bir daha bu millete böyle zulüm çektirmesin, iradesinin üzerine vesayet uygulayanlara fırsat vermesin inşallah.

BAKAN GÖKTAŞ: 'BİN YIL SÜRECEK' DENİLEN ZULÜM ÇOKTAN KAYBOLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Haklar gasp edildi, bir neslin hayalleri ve umutları ile oynandı. 28 Şubat post modern darbenin üzerinden tam 27 yıl geçti. Milletimiz o kara günlerde iradesine kastedenlere karşı dik duranlarla birlikte, darbecileri ve darbeci zihniyete alkış tutanları da asla unutmadı.

"Bin yıl sürecek" denilen zulüm çoktan kayboldu fakat bin yıl geçse de 28 Şubat zihniyeti milletin hafızasında mahkum olmaya devam edecek!

AK PARTİ'Lİ ŞAHİN: MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Yüreklerde derin acılar bırakan 28 Şubat darbesinin üzerinden 27 yıl geçti. Bin yıl sürecek denilen vesayet prangalarını söküp attık, millet iradesinin önündeki engelleri kaldırdık. Artık darbenin hayali bile olmasın diye Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.

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