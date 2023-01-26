28 Şubat davası hükümlüsü iki generale yaşlılık nedeniyle tahliye

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz 'Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren menetmek' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Kılıç ve Deniz’in cezaları kaldırıldı. Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 87 yaşındaki eski Orgeneral İlhan Kılıç ve 75 yaşındaki eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezalarının Adli Tıp Kurumunun 'kocama hali' raporu nedeniyle cezalarının kaldırılarak tahliyesine karar verildi. Resmi Gazetede yayınlanan karar sonrası Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz’in cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.