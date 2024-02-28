28 Şubat darbesi hangi yılda oldu? 28 Şubat darbesi nedir?

28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Türkiye, siyasi arenada derin sarsıntılar yaşadı. O dönemde yaşananlar, Türkiye'nin demokratik süreci ve toplumsal dokusu üzerinde belirgin izler bıraktı. Kadınların başörtüsü meselesi gibi temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir dönem olarak nitelendirilen 28 Şubat, 'postmodern darbe' olarak anılıyor. Aradan geçen yıllara rağmen, bu karanlık dönem Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olarak hatırlanıyor.

28 ŞUBAT OLAYI NEDİR?

28 Şubat darbesi askeri bir müdahale değil postmodern bir darbe olarak adlandırılır. Kamuoyu baskısı, medya manipülasyonu ve ekonomik tehditler gibi araçlarla hükümeti istifaya zorlayan 28 Şubat süreci Refahyol Hükümeti’nin istifasıyla son buldu. Erken seçim kararı alınan 28 Şubat darbesinde temel değerlerin korunması adına müdahalede bulunulduğu gerekçesiyle hareket edildi. 28 Şubat ardından kurulan hükümet Necmettin Erbakan’ın liderliğindeki Refah Partisi’nin kapatılması ve siyasi faaliyetlerinin yasaklanması kararı aldı.

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28 ŞUBAT DARBESİ HANGİ YILDA OLDU?

28 Şubat 1997 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve bazı bürokratların dönemin hükümeti Refahyol Hükümeti’ne yönelik yaptığı müdahale gününü temsil eder. Refahyol Hükümeti Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi ile Tansu Çiller yönetimindeki Doğru Yol Partisi’nin koalisyonudur. 1996 yılında iktidara gelen koalisyon 28 Şubat darbesiyle son buldu.