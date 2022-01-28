28 Ocak koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ± Vaka sayÄ±larÄ± patladÄ±, sÄ±nÄ±r aÅŸÄ±ldÄ±

GÃ¼nÃ¼n tablosuna iliÅŸkin SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, ''VirÃ¼s eski gÃ¼cÃ¼nde deÄŸil. Artan sayÄ±lar sebebiyle endiÅŸelenmeye mahal yok. BÃ¼yÃ¼klerimizi ve kronik hastalÄ±klarÄ± olanlarÄ± koruyup, kiÅŸisel tedbirlere uyarak normal hayatÄ±mÄ±za devam edeceÄŸiz. AÅŸÄ±larÄ±mÄ±zÄ± ihmal etmeyelim. Kendi gÃ¼cÃ¼mÃ¼z Turkovac var.'' ifadelerini kullandÄ±.

Â