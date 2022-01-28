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Gündem28 Ocak koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±! Vaka sayÄ±larÄ± patladÄ±, sÄ±nÄ±r aÅŸÄ±ldÄ±
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28 Ocak koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±! Vaka sayÄ±larÄ± patladÄ±, sÄ±nÄ±r aÅŸÄ±ldÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 28 Ocak koronavirÃ¼s tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayÄ±sÄ± ve son durum aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 93 bin 586 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 210 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

28.01.2022 - 19:59 |
28 Ocak koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±! Vaka sayÄ±larÄ± patladÄ±, sÄ±nÄ±r aÅŸÄ±ldÄ±

GÃ¼nÃ¼n tablosuna iliÅŸkin SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, ''VirÃ¼s eski gÃ¼cÃ¼nde deÄŸil. Artan sayÄ±lar sebebiyle endiÅŸelenmeye mahal yok. BÃ¼yÃ¼klerimizi ve kronik hastalÄ±klarÄ± olanlarÄ± koruyup, kiÅŸisel tedbirlere uyarak normal hayatÄ±mÄ±za devam edeceÄŸiz. AÅŸÄ±larÄ±mÄ±zÄ± ihmal etmeyelim. Kendi gÃ¼cÃ¼mÃ¼z Turkovac var.'' ifadelerini kullandÄ±.

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28 Ocak koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ± Vaka sayÄ±larÄ± patladÄ±, sÄ±nÄ±r aÅŸÄ±ldÄ±

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