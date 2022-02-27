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Gündem27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
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27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

27.02.2022 - 19:39 |
27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2022 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız." dedi.

27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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