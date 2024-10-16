27 güvenlik görevlisini şehit etmişti: Terörist Ahmet Kalker Tunceli'de yakalandı

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Ülke sınırları içerisinde ve dışında da mücadelesini sürdüren Mehmetçik, her gün teröristlere bir darbe daha indiriyor.

Teröristleri adım adım izleyen güvenlik güçleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Başarılı operasyonun detaylarını Tunceli Valiliği duyurdu.

TUNCELİ VALİSİ DUYURDU

Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 20 terör saldırısının faili terör örgütü PKK/KCK üyesi terörist Ahmet Kalker'in canlı olarak yakalandığını duyurdu.

27 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ŞEHİT ETTİ

Terörist Ahmet Kalker, Tunceli'nin kırsal bölgelerinde 1995 ile 2000 yılları arasında düzenlediği saldırılar ile 27 güvenlik görevlisini şehit etmiş, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin de yaralanmasına sebep olmuştu.