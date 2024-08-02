26 ilde DEAŞ operasyonu! 3 günde 99 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Gürz-4 Operasyonları'nda 99 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
26 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3 gündür devam eden “GÜRZ-4” operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-4" operasyonları düzenlendi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle