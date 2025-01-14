240 bin TL hibe, 60 bin TL kredi desteği ile büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetimini tamamlayan hükümlü S.K, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde hayvan almak için yaptığı başvurusu kabul edilen S.K, İŞKUR'dan aldığı 240 bin lira hibeye, 60 bin lira da kendisi ekleyerek 3 büyükbaş hayvan satın aldı.

Eski kadın hükümlü S.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılık yapmak için Niğde'den Çarıklı köyüne yerleştiğini söyledi.

Sadece çiğ süt satmadığını belirten S.K, "Peynir ve yoğurt yapıp satıyorum. Bunlarla aileme ek gelir sağlıyorum. 4 ineğim var, bunu daha da büyütmeyi amaçlıyorum. 4 inekte kalmayı istemiyorum." dedi.

S.K, devletin ellinden tuttuğunu ve her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren S.K, "Büyük mandıra kurarak bu işi büyüteceğim. Şu an oturduğumuz yeri kiraladık. Eşimle el ele vererek avlu duvarlarımızı, mandıramızı, açık besimizi yaptık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Amacım hayvancılıkla daha ileriye gidip gelir elde ederek bütün kadınlara örnek olmak. Yapamayan kadın yoktur, isterlerse her şey olur." diye konuştu.

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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir ve beraberindekiler, S.K'ye ziyarette bulunarak "hayırlı olsun" dileklerini iletti, plaket verdi.