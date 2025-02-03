23 yıl boyunca gemide yaşadı, artık karaya çıkamıyor! (Vücudu değişim geçirdi)

Okyanuslara tutkuyla bağlı bir adam olan Kübalı Mario Salcedo, 20 yıldan fazla bir süreyi yolcu gemisinde yaşayarak geçirdi. Ancak şimdi karada yaşamaya adapte olmakta zorlanıyor.

1990'ların sonlarında, stresli bir iş olan uluslararası finans direktörlüğünü bırakarak denizlerde bir hayata adım atan Mario, bu cesur kararıyla, etkileyici kıyıları keşfetti ve dünyanın farklı kültürlerini deneyimledi.

Fakat denizde uzun süre yaşamak, Mario’da beklenmedik bir sağlık sorununa yol açtı. Açık denizlerdeki yaşama çok fazla alıştığı için “kalıcı deniz bacakları" geliştirdi. Bu durum, Salcedo’nun karada hareket etmesini zorlaştırdı.

Condé Nast Traveller'a konuşan Mario, bu fiziksel etkiden şöyle bahsetti: "Kara bacaklarımı kaybettim, bu yüzden çok sallandığımda düz yürüyemiyorum. Gemilerde olmaya o kadar alıştım ki, kendimi karada olmaktan daha rahat hissediyorum."

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