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GündemBugün eczaneler açık mı 23 Nisan? Eczaneler kaça kadar açık, 23 Nisan’da eczaneler çalışıyor mu?
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Bugün eczaneler açık mı 23 Nisan? Eczaneler kaça kadar açık, 23 Nisan’da eczaneler çalışıyor mu?

23 Nisan eczaneler açık mı, eczaneler bugün çalışıyor mu? sorusuna yanıt aranıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğundan vatandaşlar internet üzerinden eczanelerin çalışma saatini araştırıyor. Peki bugün eczaneler açık mı 23 Nisan?

23.04.2022 - 11:16 |
Bugün eczaneler açık mı 23 Nisan? Eczaneler kaça kadar açık, 23 Nisan’da eczaneler çalışıyor mu?

Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli bayram olarak kutlanıyor ve resmi tatil olarak yer alıyor.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI 23 NİSAN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatildir, dolayısıyla 23 Nisan 2022 Cumartesi günü nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalıdır.

23 NİSAN ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Alışveriş merkezlerindeki eczaneler de dahil olmak üzere dükkanlar bağlı olduğu bölgedeki eczanenin çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uyuyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda PTT, kargolar, noterler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi daireler kapanmaktadır.

 



 

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