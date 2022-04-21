22 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? Cuma günü öğleden sonra okullar var mı? 2022 resmi tatil takvimi!
22 Nisan yarım gün mü, 22 Nisan okullar tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan tarihinde kutlanacak. Bayram öncesi olan 22 Nisan’ın da resmi tatil olup olmadığı, okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. 23 Nisan resmi tatil olarak geçiyor. Peki, 22 Nisan okullar yarım gün mü, Cuma öğleden sonra resmi tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi olan 22 Nisan’ın da resmi tatil kapsamında olup olmadığı sorgulanıyor. Bankalar, noter, sağlık ocakları ve okulların 22 Nisan’daki durumu araştırılıyor.
22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
22 Nisan tatil değil, yarım gün de olmayacak. 22 Nisan günü resmi kurumlar ve okullar normal günlerdeki gibi açık olacak.
2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Tarih
Gün
Tatil
1 Ocak
Cumartesi
Yılbaşı
23 Nisan
Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs
Pazar
Emek ve Dayanışma Günü
2 Mayıs – 4 Mayıs
Pazartesi – Çarşamba
Ramazan Bayramı
19 Mayıs
Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
9 Temmuz – 12 Temmuz
Cumartesi – Salı
Kurban Bayramı
15 Temmuz
Cuma
Demokrasi Bayramı
30 Ağustos
Salı
Zafer Bayramı
29 Ekim
Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı