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Gündem22 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? Cuma günü öğleden sonra okullar var mı? 2022 resmi tatil takvimi!
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22 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? Cuma günü öğleden sonra okullar var mı? 2022 resmi tatil takvimi!

22 Nisan yarım gün mü, 22 Nisan okullar tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan tarihinde kutlanacak. Bayram öncesi olan 22 Nisan’ın da resmi tatil olup olmadığı, okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. 23 Nisan resmi tatil olarak geçiyor. Peki, 22 Nisan okullar yarım gün mü, Cuma öğleden sonra resmi tatil mi?

21.04.2022 - 12:38 |
22 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? Cuma günü öğleden sonra okullar var mı? 2022 resmi tatil takvimi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi olan 22 Nisan’ın da resmi tatil kapsamında olup olmadığı sorgulanıyor. Bankalar, noter, sağlık ocakları ve okulların 22 Nisan’daki durumu araştırılıyor.

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan tatil değil, yarım gün de olmayacak. 22 Nisan günü resmi kurumlar ve okullar normal günlerdeki gibi açık olacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih

Gün

Tatil

1 Ocak

Cumartesi

Yılbaşı

23 Nisan

Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs

Pazar

Emek ve Dayanışma Günü

2 Mayıs – 4 Mayıs

Pazartesi – Çarşamba

Ramazan Bayramı

19 Mayıs

Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz

Cumartesi – Salı

Kurban Bayramı

15 Temmuz

Cuma

Demokrasi Bayramı

30 Ağustos

Salı

Zafer Bayramı

29 Ekim

Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

 

 

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