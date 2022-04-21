22 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? Cuma günü öğleden sonra okullar var mı? 2022 resmi tatil takvimi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi olan 22 Nisan’ın da resmi tatil kapsamında olup olmadığı sorgulanıyor. Bankalar, noter, sağlık ocakları ve okulların 22 Nisan’daki durumu araştırılıyor.

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan tatil değil, yarım gün de olmayacak. 22 Nisan günü resmi kurumlar ve okullar normal günlerdeki gibi açık olacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ