21 Mart Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart 2022 okulların tatil edildiği iller…

Türkiye soğuk havanın etkisinde yer almaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı bazı illerde etkili olmayı sürdürüyor. Hayatı olumsuz etkilemeye devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla bazı illerde okulların tatil edildiği duyuruldu. Gelen son bilgilere göre, 21 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Peki, 21 Mart Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Bugün okullar tatil mi? İşte 21 Mart 2022 okulların tatil edildiği iller…

OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu 21 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

KARS

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.

Öte yandan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirtti.

Kapu, hava muhalefeti nedeniyle üniversite yönetiminin 21 Mart Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verdiğini bildirdi.

DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

ARDAHAN

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SİİRT

Pervari Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZURUM

Erzurum genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu, Uzundere ve İspir ilçelerinde okullar tatil edildi.

Ayrıca bu dört ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Pasinler ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

SAMSUN

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine samsun.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞRI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerindeki köy okulları ile il merkezine bağlı köyler ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime bir gün ara verildi.

AMASYA

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda taşımalı eğitim ve öğretimin 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

SİNOP

Sinop'ta Türkeli, Ayancık, Dikmen, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun 10 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Ağlı, Çatalzeytin, Doğanyurt, Devrekani, İnebolu, Seydiler ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 21 Mart Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmişti.

RİZE

Rize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

IĞDIR

Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle Tuzluca ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkili olduğu Tuzluca ilçesindeki tüm resmi ve özel okullarda bugün eğitim yapılmayacağı belirtildi.

TOKAT

Tokat ve ilçelerinde kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve soğuk havanın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokat ve ilçelerde 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

Reşadiye ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BARTIN

Bartın’ın Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Ulus Kaymakamlığından yapılan duyuruda, “İlçemizde devam eden kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 21.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

VAN

Van'ın Gevaş ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri) 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi bir gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ın Devrek, Gökçebey ilçeleri ile Alaplı'nın Gümeli beldesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.