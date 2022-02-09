21 kişi Kazdağları'nda mahsur kaldı Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti!

Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle yolda kaldı. Yolu açması için bölgeye gönderilen Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi de yolda kalınca 17'si askeri 4'ü belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi kaz dağlarında mahsur kaldı.

Mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Balıkesir valiliği koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı.

AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri ile birlikte bölgeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 21 kişinin de araçların içerisinde olduğunu araçların yakıtlarının bulunduğunu kendileri ile telefon irtibatının sağlandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

SON 500 METRE

Öte yandan Ekipler son 500 metrelik mesafeyi aşmak için çalışırken karşılarına 3 metrelik bir kar duvar çıktı. Bölgedeki iş makinaları yetersiz kalınca Devlet Su İşleri’ne ait 60 tonluk bir dozer bölgeye sevk edildi.

Dozerin bölgede çalışmaya başlaması ile 3 metrelik kar duvarının aşılması ve mahsur kalan askeri personellerin ve belediye işçilerinin kurtarılması bekleniyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA: ARAMA-KURTARMA HELİKOPTERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, "Kazdağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" mesajını paylaştı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Kazdağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker 4'ü belediye işçisi 21 kişi kurtarıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şıldak, "Kazdağları’nda yolda kalan personelimize ulaştık. Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.