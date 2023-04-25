21 ilde terör operasyonu: 110 gözaltı

Diyarbakır merkez olmak üzere, Bursa, Siirt, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Bingöl, Batman, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman’da terör operasyonu gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, gençleri kandırarak örgüte kazandıran, sokak olaylarını organize eden ve talimatını veren, HDP'li belediyelerden bazı şirketler aracılığıyla örgüte para aktaran şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

110 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan 4 ailenin çocuklarını dağa götüren terör işbirlikçileri de bulunuyor.

Operasyon devam ediyor.