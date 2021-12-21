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Gündem21 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu! 'Üstünlük elde etmeye başladık'
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21 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu! 'Üstünlük elde etmeye başladık'

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 353 bin 152 testte 19 bin 859 vaka tespit edildi. 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 532 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bakan Koca, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık" dedi.

21.12.2021 - 21:25 |
21 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu! 'Üstünlük elde etmeye başladık'

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 353 bin 152 testte 19 bin 859 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 532 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,36, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,56 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 708 bin 402, 2'nci dozda 51 milyon 242 bin 632 ve 3'üncü dozda 15 milyon 321 bin 143 olmak üzere toplam 125 milyon 761 bin 472 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'ÜSTÜNLÜK ELDE ETMEYE BAŞLADIK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" dedi.

21 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu Üstünlük elde etmeye başladık

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