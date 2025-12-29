2026 Yılbaşı Gıda ve Hediye Setleri: Hazır Paket Önerileri

Yılbaşı Mor İhtişam Sepeti 2025

Fiyat: 2.999,95 TL

İçindekiler:

Ahmad Tea English Tea No:1 Bardak Poşet Çay 25’li 50 g

Teekanne Nane Çayı 20’li 30 g

Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi 100 g

The Whirl Espresso Brunette 441°F Çekirdek Kahve 250 g

Lay’s Yoğurt & Mevsim Yeşillikleri Süper Boy 125 g

Ruffles Originals Patates Cipsi Süper Boy 125 g

Doritos Taco Baharatlı Mısır Cipsi Süper Boy 135 g

Lorenz Chipsletten Sea Salt Patates Cipsi 100 g

Ruffles Flamin Hot & Lime Patates Cipsi 125 g

McVitie’s Cracker Crisps Smoky Barbecue 110 g

Lotus Biscoff Karamelli Bisküvi 250 g

Oreo Classic 95 g

Snickers 2’li 80 g

Godiva Sütlü 280 g

Twix Xtra Karamelli Çikolata 75 g

Kahve Dünyası Nello Fındık Ezmeli Sütlü Çikolata 33 g

Toblerone Crunchy Almonds Çikolata 100 g

Lindt Excellence Intense Orange Çikolata 100 g

Pol’s Gurme Yerli Susam Ermenek Helvası 300 g

Pol’s Gurme Yerli Susam Tahin 500 g

Haribo Altın Ayıcık 80 g

Olips Mini Mints Nane Mentollü Şekerleme 12.5 g

Bebeto Freeze Crunchy Şeftali 35 g

Züber Antep Fıstığı Kreması 200 g

Nutella Kakaolu Fındık Kreması 400 g

Çizmeci Time Wafer Master 120 g

Züber Dolu Dolu Meyve Bar Fındık Ezmeli 30 g

Züber Lokma Fındık Kaplı Meyve Topu 96 g

Sprite Zero Limon Aromalı Pet 1 L

Coca-Cola Zero Sugar Pet 1 L

Tonika Cool Lime Aromalı Tonik 250 ml

Tonika Tonik 250 ml

Züber Şeftali Aromalı Çaylı İçecek 250 ml

Nescafe Xpress Latte Original Soğuk Kahve 250 ml

Pfanner Cranberry İçeceği 1 L

Doğanay Gurme Acılı Şalgam Pet 1 L

Master Nut Kabuklu Antep Fıstığı 140 g

Noi Ege Bademi Soyulmuş Badem İçi 140 g

Tadım Kavrulmuş Kaju Fıstığı 140 g

Tadım Festival 180 g

Red Bull Enerji İçeceği 250 ml

Sera Erik Turşusu 700 g

Hisarönü Badem Dolgulu Yeşil Zeytin 350 g

Aiko Tatlı Acı Sos 200 ml

Develey Remoulade Sos 300 ml

Yılbaşı Beyaz İnci Sepeti 2025

Fiyat: 1.999,95 TL

İçindekiler:

Kahve Dünyası Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi 100 g

Nescafe Gold Ekonomik Paket 50 g

Lay’s Yoğurt & Mevsim Yeşillikleri Süper Boy 125 g

Ruffles Originals Patates Cipsi Süper Boy 125 g

Doritos Taco Baharatlı Mısır Cipsi Süper Boy 135 g

Çerezza Popcorn Patlamış Mısır Süper Boy 80 g

Master Potato Orijinal Cips 160 g

McVitie’s Sütlü Çikolata Kaplı Tam Buğday Bisküvi 150 g

Oreo Classic 95 g

Snickers 2’li 80 g

Twix Xtra Karamelli Çikolata 75 g

Kahve Dünyası Frutibon Yaban Mersini 50 g

Kahve Dünyası Nello Fındık Ezmeli Sütlü Çikolata 33 g

Godiva Kare Kan Portakallı Bitter Çikolata 60 g

Ülker Fındıklı Sütlü Kare Çikolata 60 g

Toblerone Sütlü Çikolata 100 g

Godiva Masterpieces Fındıklı Sütlü Çikolata Bar 30 g

Haribo Altın Ayıcık 80 g

Olips Mini Mints Nane Mentol Aromalı Şekerleme 12.5 g

Bebeto Freeze Crunchy Şeftali 35 g

First 60 Dk Infinity Nane Aromalı Sakız 27 g

Çizmeci Time Wafer Master 120 g

Ülker Napoliten 33 g

Züber Dolu Dolu Meyve Bar Fındık Ezmeli 30 g

Züber Lokma Fındık Kaplı Meyve Topu 96 g

Sprite Zero Limon Aromalı Pet 1 L

Coca-Cola Zero Sugar Pet 1 L

Cappy Vişneli İçecek Karton Kutu 1 L

Fanta Zero Portakal Aromalı Gazoz 1 L

Dimes Cool Lime 310 ml

Doğanay Gurme Acılı Şalgam Pet 1 L

Kara Sevda Yerli Tuzlu Siyah Ayçekirdeği 135 g

Master Nut Karışık Kuruyemiş 160 g

Master Nut Kabuklu Antep Fıstığı 140 g

Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı Tuzlu 150 g

CarrefourSA yılbaşı sepeti seçenekleri

Yeni Yıl Kolisi

Fiyat: 1.499,00 TL

İçindekiler:

Burn Enerji İçeceği 250 ml

Cappy Limonata 1 L

Cappy Vişneli İçecek 1 L

Coca-Cola Zero Sugar 1 L

Fanta Zero Portakal Aromalı Gazoz 1 L

Fusetea Şeftali 1 L

Schweppes Zero Sugar 1 L

Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g

Nescafe 3’ü 1 Arada 10’lu

Doğanay Gurme Acılı Şalgam Pet 1 L

Bonheur Hurma Topu Hindistan Cevizi Kaplı 100 g

Bonheur Freeze Dried Çilek 15 g

Carrefour Ayçekirdeği 250 g

Cheetos Fırından Peynirli 75 g

Lay’s Klasik Süper Boy 125 g

Doritos Taco Baharatlı Süper Boy 135 g

Ruffles Ketçap Süper Boy 125 g

Ay-Pop Aile Boyu Klasik Popcorn 85 g

Master Nut İç Yer Fıstığı Tuzlu 160 g

Master Crunch Mix Karışık Kuruyemiş 140 g

Master Potato Orijinal Patates Cipsi 60 g

Damak Ezme Çikolata 55 g

Damak Baklava Çikolata 60 g

Nestlé KitKat Gofret 38 g

Haribo Altın Ayıcık 80 g

Time Wafer Master Fındık 75 g

Ülker Sütlü Kare Çikolata 60 g

Ülker Napoliten 33 g

Çizi Peynir ve Soğan Aromalı Kraker 40 g

Çizi Tulum Peyniri ve Köz Biber Aromalı Kraker

Ülker Hanımeller Sütlü Çikolatalı Kurabiye

First Infinity 60 Dk Çilek Aromalı Sakız

First 60 Dk Limon Ahududu Aromalı Sakız 27 g

Olips Mini Mints Mango Aromalı Şekerleme 12.5 g

Oreo Double Stuff 170 g

Yeni Yıl Sepeti

Fiyat: 1.999,00 TL

İçindekiler:

Burn Enerji İçeceği 250 ml

Cappy Limonata 1 L

Cappy Vişneli İçecek 1 L

Coca-Cola Zero Sugar 1 L

Fanta Zero Portakal Aromalı Gazoz 1 L

Fusetea Şeftali 1 L

Schweppes Zero Sugar 1 L

Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g

Starbucks Caramel Latte 23 g

Starbucks Mocha 22 g

Dimes Cool Lime Mix 310 ml

Doğanay Gurme Acılı Şalgam Pet 1 L

Bonheur Çikolata Kremalı Mini Kornet 75 g

Bonheur Bitter Portakal Draje 60 g

Cheetos Fırından Peynirli 75 g

Lay’s Klasik Süper Boy 125 g

Doritos Taco Baharatlı Süper Boy 135 g

Ruffles Ketçap Süper Boy 125 g

Ay-Pop Aile Boyu Klasik Popcorn 85 g

Master Nut İç Yer Fıstığı Tuzlu 160 g

Master Crunch Mix Karışık Kuruyemiş 140 g

Master Potato Orijinal Patates Cipsi 60 g

Damak Ezme Çikolata 55 g

Damak Baklava Çikolata 60 g

Nestlé KitKat Gofret 38 g

Haribo Chamallows 70 g

Kahve Dünyası Gofrik Fıstıklı Sütlü 33 g

Time Wafer Master Fındık 75 g

Ülker Sütlü Kare Çikolata 60 g

Ülker Napoliten 33 g

Godiva Tuzlu Karamelli Sütlü Kare Çikolata 60 g

McVitie’s Sütlü ve Kakaolu Kremalı Bisküvi 90 g

McVitie’s Cracker Sour Cream & Chive 110 g

Godiva Bol Sütlü Kare Çikolata 60 g

First Infinity 60 Dk Çilek Aromalı Sakız

First 60 Dk Limon Ahududu Aromalı Sakız 27 g

Olips Mini Mints Mango Aromalı Şekerleme 12.5 g

Oreo Double Stuff 170 g

Toblerone 100 g

Kinder Sürpriz Yumurta 3’lü

Metro market yılbaşı paketi

Metro Market, genellikle daha profesyonel mutfaklara ve kalabalık organizasyonlara hitap eden bir çizgide ilerliyor. Bu durum yılbaşı sepetlerine de yansıyor.

Metro Gurme Yılbaşı Sepeti

Çeşitliliği yüksek atıştırmalıklar

Büyük boy paketler

Daha seçilmiş ürün grupları

Uzun süreli ikramlık düşünülerek hazırlanan içerik

Ortalama fiyat: yüksek segment

Metro’nun yılbaşı sepetleri, “bir sepet alayım, birkaç gün idare etsin” yaklaşımına uygun.

ŞOK market yılbaşı paketi

ŞOK Market, daha sınırlı bütçeler için yılbaşı sepeti alternatifi sunan zincirlerden biri.

Atıştırmalık Odaklı Yılbaşı Paketi

Temel cips ve kraker çeşitleri

Gazlı içecek

Daha az sayıda ürün

Minimal ambalaj

Ortalama fiyat: uygun segment

ŞOK’un paketleri hediye amaçlı olmaktan çok, “evde küçük bir yılbaşı havası olsun” diyenler için tercih ediliyor.

Macrocenter ve premium alternatifler

Daha özel içerikler arayanlar için Macrocenter benzeri marketlerde premium yılbaşı sepetleri bulunabiliyor.

Premium Yılbaşı Sepetleri

Özel çikolata ve atıştırmalıklar

Gurme ürünler

Şık ve dekoratif ambalaj

Hediye odaklı içerik

Ortalama fiyat: premium segment

Bu sepetler genellikle “kurumsal hediye” veya “özel misafir” düşünülerek alınıyor.