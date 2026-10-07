2026-KPSS Lisans cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı!

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ÖSYM Başkanlığı, 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi Oturumlarına ilişkin adayların cevap kağıtları ve cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adayların cevap kağıtları, sınavda yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, saat 13.40 itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 10 gün süreyle görüntülenebilecek.

Adaylar, 'ais.osym.gov.tr' adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve ‘Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek cevap kağıtlarına ulaşabilecek.





ADAYLAR CEVAPLARINI VE DOĞRU CEVAPLARI GÖREBİLECEK

Adaylar, cevap kağıtlarındaki işaretlemeleri, optik okuyucular tarafından okunan cevaplarını ve doğru cevapları görüntüleyebilecek. Ayrıca cevapların ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarına tıklanarak her soruya ilişkin soru kökü, cevap seçenekleri, doğru cevap ve adayın verdiği cevap görülebilecek.

Sorular, adayların sınavda kullandıkları kitapçıklardaki soru ve seçenek dizilimleriyle görüntülenirken, ilgili ekranda testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanlar da yer alacak.

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ÖSYM, uygulamanın adayları bilgilendirme amacı taşıdığını belirterek, görüntülenen sayfanın belge niteliğinde olmadığını ve yapılacak değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağını bildirdi.