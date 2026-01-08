2026 Karne Günü Ne Zaman? 15 Tatil Hangi Gün Başlıyor ve Uzatıldı mı? Okullar Ne Zaman Kapanacak, Kaç Gün Kaldı? Sömestr (Yarıyıl) Tatili Takvimi

Haberin Devamı

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin gündeminde 2026 karne günü, 15 tatil başlangıç tarihi ve sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmadığı soruları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan akademik takvimle birlikte, okulların kapanış tarihi ve yarıyıl tatili netleşti. İşte 2026 sömestr (yarıyıl) tatili takvimi ve merak edilen tüm detaylar…

2026 Karne Günü Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem karneleri:

16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak.

Bu tarihte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

15 Tatil (Sömestr Tatili) Ne Zaman Başlıyor?

15 tatil, karne gününün ardından başlıyor. Buna göre:

Yarıyıl tatili başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Yarıyıl tatili bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

Öğrenciler toplam 2 hafta (15 gün) yarıyıl tatili yapacak.

15 Tatil Uzatıldı mı? Ek Tatil Var mı?

Velilerin ve öğrencilerin sıkça sorduğu sorulardan biri de “15 tatil uzatıldı mı?” oluyor.

👉 Hayır, 2026 yılı için:

Yarıyıl tatilinin uzatılması söz konusu değil .

MEB tarafından açıklanan resmi takvimde ek tatil ya da süre uzatımı bulunmuyor.

Sömestr tatili, planlandığı gibi 2 hafta sürecek.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Yarıyıl tatilinin ardından okullarda 2. dönem başlayacak:

2. dönem başlangıç tarihi: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Bu tarihte tüm kademelerde ders zili yeniden çalacak.

Okullar Ne Zaman Kapanacak? (Yaz Tatili Tarihi)

Şimdiden merak edilen bir diğer konu da okulların ne zaman kapanacağı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi: Haziran 2026

Yaz tatili, Haziran ayının ortasında başlayacak (MEB takvimine göre net gün daha sonra ayrıca duyuruluyor).

Karne Gününe Kaç Gün Kaldı?

Karne gününe kalan süre, bulunulan tarihe göre değişmekle birlikte:

16 Ocak 2026 tarihine doğru geri sayım sürüyor.

Öğrenciler için hem not heyecanı hem de tatil planları başlamış durumda.

Tarih Açıklama 16 Ocak 2026 Karne Günü 19 Ocak 2026 15 Tatil Başlangıcı 30 Ocak 2026 15 Tatil Bitişi 2 Şubat 2026 Okulların Açılması

2026 Eğitim Takvimiyle İlgili Gelişmeler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretim takviminde yapılabilecek olası değişiklikler ve resmi duyurular yakından takip ediliyor. Karne günü, 15 tatil, sömestr tatili ve okulların açılış-kapanış tarihleri ile ilgili güncel gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.