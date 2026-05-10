2026-ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, "10 Mayıs tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar; temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Mayıs tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 20 Mayıs tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir" ifadelerine yer verildi.