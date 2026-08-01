Kadıköy'de ulaşım tamamen değişiyor! 26 otobüs hattı taşınıyor

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Yeni düzenleme kapsamında toplam 26 hat, 286 araç ve günlük 2 bin 461 seferin Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy içinden çekileceği bildirildi. Böylece bölgedeki otobüs trafiğinin azaltılması, yaya hareketliliğinin artırılması ve meydan düzenlemesinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı ve çevresinde daha geniş yaya alanlarının oluşturulması hedefleniyor.Öte yandan, hatların taşınacağı Uzunçayır Peron Alanı havadan görüntülendi.