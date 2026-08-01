Van Gölü'nde sevindiren manzara! Limanlar yavru inci kefalleriyle doldu

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Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, inci kefalinin Türkiye iç sularındaki en büyük balık stokunu oluşturduğunu ve bölgede 15 binden fazla kişinin geçimini bu balıktan sağladığını söyledi. Üreme döneminde geçen yıllarda en büyük sorunlardan birinin kaçak avcılık olduğunu belirten Doç. Dr. Akkuş, son yıllarda ise kuraklığın akarsu debilerini düşürmesi nedeniyle balıkların üreme göçünde zorluk yaşadığını ifade etti. Yağışlarla birlikte 2026 yılının bu açıdan oldukça verimli geçtiğini belirten Doç. Dr. Akkuş, "Bu yıl üreme döneminde yağışların fazla olması nedeniyle akarsu debileri oldukça yüksekti. Bu durum balıkların üreme göçünü olumlu etkiledi. Ayrıca Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 24 saat esasına göre yol ve dere kenarlarında görev yaparak kaçak avcılıkla etkin mücadele etti. Böylece hem inci kefali korundu hem de Van Gölü'ndeki balıkçıların ve bölge insanının ekmeğine sahip çıkıldı" diye konuştu.