2026-2027 AÖL kayıtları başladı mı? Açık lise 1. dönem İlk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi resmi olarak yayımlanmadı. Yurt dışı programları haricinde yurt içi resmi takvimin ilan edilmesiyle birlikte ilk defa kayıt yaptıracak adaylar ve kayıt yenileyecek aktif öğrenciler için tarihler netleşecek.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sonbahar ayları içerisinde duyurulması ve ekim ayı dolmadan tamamlanması bekleniyor. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Kılavuzu ile birlikte süreç şu detayları kapsayacak:

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İlk Kayıt İşlemleri: Ortaokul mezunu olan veya liseden ayrılan öğrenci adaylarının ilk defa sisteme kayıt yaptırabilmesi için gerekli evrak ve anlaşmalı bankalara yatırılacak sınav/kayıt ücreti bilgileri kılavuzda yer alacak.

Kayıt Yenileme: Mükerrer ya da aktif olarak AÖL'de okuyan öğrencilerin her dönem yenilemesi gereken kayıt süreçleri için ilçe halk eğitimi merkezleri ve e-Devlet üzerinden yapılacak işlemler netleşecek.

AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

MEB takvimi yayımladıktan sonra adaylar belirlenen banka hesaplarına katılım ücretini yatırarak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla ya da MEB Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilk kayıt ve ders seçimi işlemlerini gerçekleştirebilecek. Gelişmeler ve resmi duyurular yayımlandığı an itibarıyla güncel takvim detaylarına haberlerimizden ulaşabilirsiniz.