2025 TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2025- TUS 1. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

23 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Nisan 2025 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.