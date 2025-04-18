GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem2025 TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı!
HaberlerGündem Haberleri 2025 TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı!

2025 TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı!

18.04.2025 - 16:53Güncellenme Tarihi:
2025 TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanan TUS 1. dönem sınav sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda adaylar, sınav sonuçlarını araştırıyor. İşte 2025-TUS 1. Dönem sınav sonuçları...

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2025- TUS 1. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

23 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Nisan 2025 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Güncel Haberler

    Kayıp kedi 'Badem' bulundu, ailesi altınla ödüllendirdi
    #Gündem

    Kayıp kedi 'Badem' bulundu, ailesi altınla ödüllendirdi

    Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası
    #Ekonomi

    Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

    Kırıkkale'de ziyaretçi akınına uğruyor: Tarihi köprü ve kanyon baharla şenlendi
    #Gündem

    Kırıkkale'de ziyaretçi akınına uğruyor: Tarihi köprü ve kanyon baharla şenlendi