2024 YKS'de yapay zekalı kopya! Soruları ChatGPT'ye çözdürürken yakalandı

8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavında M.E.E. isimli şahıs sınav salonunda düzenek yardımı ile kopya çektiği esnada yakalandı.8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavında M.E.E. isimli şahıs sınav salonunda düzenek yardımı ile kopya çektiği esnada yakalandı.

Düzenek incelendiğinde şahsın, arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa yardım eden A.B isimli şahısta yakalandı.

Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında; ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneği, 3 adet düğme kamera ve şahısların dijital materyallerine el konuldu. M.E.E. ve A.B. isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanıldı. A.B. isimli şüpheli şubeden serbest bırakıldı ve M.E.E. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ Isparta'da yaşanan olayı şu sözlerle anlattı;

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri cumartesi günü Isparta'da yapılan TYT sınavı sırasında bir öğrencinin hareketlerinden şüpheleniyor ve öğrenciyi izlemeye alıyor. Sınav sırasında öğrencinin şüpheli hareketleri üzerinden yakından bir gözetleme yapıyorlar. Yapılan gözetlemede de bu öğrencinin Isparta'da başka bir üniversitede 3. sınıfa gittiğini ve yeniden sınava girdiğini, bu öğrencinin de kopya düzeneğiyle kopya çekerken suç üstü yakalanıyor.

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Öğrencinin ismi M.E.E. Ve ilginçtir öğrencinin üzerinden düzenekler çıkıyor. Düğme kamera var. Bu düğme kamerayla sınav kağıdığını okutturuyor. Sistem okuyor. Ayakkabasının altına koyduğu internet sistemi üzerinden yapay zeka sistemi üzerine gönderiyor. Yapay zeka soruyu okuyor ve doğru şıkkı öğrencinin kulağına söylüyor.

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık da," ÖSYM'nin aldığı tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu bu düzenekten anlamış oluyoruz. Bu sistem gördüğünüz, bildiğiniz tamamen organize edilmiş, sistematize edilmiş bir yapı. Düğme kamera neden kullanılıyor? Çünkü soruları okuması için kullanılıyor. Alttaki verici neden kullanılıyor? Çünkü bilgisayara soruları göndersin, uzaktan da erişim sağlıyor. Uzaktan neye erişim sağlıyor? Yapay zeka sohbet robotuna." dedi.

Kınık sözlerini şöyle sürdürdü;

Eskiden sadece soruları metin olarak girmenizi sağlardı. Fakat ChapGPT 4 dediğimiz her şeyin sürümü artık görsellerin aktarılarak soruların çözülmesini sağlıyor.

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Sizin ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Fotoğrafı çekiyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Sadece yaptığınız şey; bunun cevabını ver. Yayından önce de test ettik, onayladık.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet'ten de yaşanan olayla ilgili şu açıklama yapıldı; 6114 Sayıl Kanuna Muhalefet SuçKOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 08.06.2024 tarihinde yapılan çalışmada; -08.06.2024 Tarihinde Türkiye Geneli yapılan TYT sınavında M.E.E isimli şahıs sınav salonununda düzenek yardımı ile kopya çektiği esnada yakalanmış, Düzenek incelendiğinde şahsın arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısa yardım eden A.B isimli şahısda yakalanmıştır.

Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında; - Ses ve Görüntü Aktarımı Yapan Kopya Düzeneği,- 3 Adet Düğme Kamera ve Şahısların Dijital Materyallerine el konulmuştur.

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* M.E.E ve A.B isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanılmış, A.B isimli şüpheli şubeden serbest bırakmış, M.E.E isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.