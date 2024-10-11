2024 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Ödül Komitesi, Nihon Hidankyo'nun dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı.

Nihon Hidankyo, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarından kurtulmayı başaranlara adanan tek sivil toplum kuruluşu.

Tam açılımı Japonya Atom Bombası ve Hidrojen Bombası Mağdurları Federasyonu olan Nihon Hidankyo, nükleersiz bir dünya için çalışıyor.

Grup, Nobel Barış Ödülü'nü kazandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada İsrail'in kan gölüne çevirdiği Gazze'ye değindi, açıklamada "Gazze'deki durum Japonya'nın 80 yıl önceki haline benziyor" denildi.

Nihon Hidankyo'nun kökeni olan atom bombasından sağ kurtulanlara Hibakuşa ismi veriliyor.