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2024 Hac kurası 2 Kasım'da çekilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini açıkladı. Kura sonuçları, aynı gün e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

31.10.2023 - 11:51 |
2024 Hac kurası 2 Kasım'da çekilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Hac kuralarıyla ilgili açıklama yaptı.

Erbaş, açıklamasında, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerine yer verdi.

Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

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