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2024-ALES/3 yapıldı! İşte soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 171 bin 640 adayın katılımıyla düzenlendi.

17.11.2024 - 14:03 |
2024-ALES/3 yapıldı! İşte soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 2024-ALES/3, 81 ilde, 92 sınav merkezinde, 486 bina ve 6 bin 760 salonda uygulandı.

Emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişinin görev yaptığı sınava 171 bin 640 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

 

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