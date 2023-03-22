2023 Diyanet Ramazan imsakiyesi: İlk sahur kaçta bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecektir. 23 Mart Perşembe günü ilk oruç tutulacaktır. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar Ramazan imsakiyesinde il il iftar ve sahur vakitlerini bulabilecektir. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacaktır. Ramazan bayramının ardından Şevval ayı orucu 20 Nisan'da başlayacaktır.

İslam âlemi için önemli bir yer tutan Ramazan ayı başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu takvime göre, on bir ayın sultanı olarak kabul edilen 2023 Ramazan ayı, 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başlayacak. İlk teravih namazının ardından imsak ezanı öncesinde sahura kalkılacak ve oruç ibadeti yerine getirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ile ilişkin 2023 İmsakiye takvimini paylaştı.

msakiye 2023 takvimi ile illerin sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri belli oldu. Bilindiği gibi, bu yıl Ramazan ayında 30 gün değil; 29 gün oruç tutulacak. On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Peki, ilk sahur vakti ile iftar saati ne zaman? İşte, Ramazan İmsakiyesi 2023 ile 30 günlük sahur vakti ve iftar saatleri...

İstanbul'da ilk sahur 23 Mart 05:31'de yapılırken, iftar 19:25'te açılacak





Ankara'da ilk sahur 23 Mart 05:17'de yapılırken, iftar 19:10'da açılacak





İzmir'de ilk sahur 23 Mart 05:42'de yapılırken, iftar 19:32'de açılacak

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