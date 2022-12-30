2022 yılı böyle geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küresel barış için yoğun diplomasi trafiği

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelebilen tek lider olarak yoğun barış diplomasisi yürüten Erdoğan, yaptığı görüşmelerle dünyada gıda arzı için hayati önem taşıyan Tahıl Koridoru'nun açılmasında önemli rol oynadı.

Yıl içinde birçok yabancı lideri ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.

YURT DIŞI ZİYARETLER

İlk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetine icabetle 17 Ocak'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle, 3 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunan Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Dubai'ye geçerek, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü.

Erdoğan, 20 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni, 21-22 Şubat'ta Senegal'i ziyaret etti.

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 24 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı için 29-30 Mart'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İslam tarihinin önemli merkezlerinden Hive'yi de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetiyle 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs'ta BAE'ye giden Erdoğan, BAE yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a taziyelerini iletti.

Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında 28 Mayıs'ta Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

MADRİD'DEKİ NATO ZİRVESİ

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Erdoğan, 28 Haziran'da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yer aldığı dörtlü görüşmeye katıldı.

"Ukrayna" temalı oturuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arnavutluk Başbakanı Rama, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eski İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine 18-19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na iştirak etti.

RUSYA VE UKRAYNA ZİYARETLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi şehrinde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirerek Lviv kentindeki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Eylül ayında Balkan ülkeleri turuna çıkan Erdoğan, 6 Eylül'de Bosna-Hersek'e, 7 Eylül'de Sırbistan'a, 8 Eylül'de de Hırvatistan'a gitti.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ'NE ÖZEL KONUK OLARAK KATILDI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine giden Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Buradaki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere 17-22 Eylül'de ABD'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında ABD'li Senatör Chris Coons, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, ABD'li Senatör Lindsey Graham, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail Başbakanı Yair Lapid, FIFA Başkanı Gianni İnfantino, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ABD’li Senatör James Risch, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Eski İngiltere Başbakanı Elizabeth Truss, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı görüştü.

Eylül ayı Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin önemli bir gelişmeye de sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül'de ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, "Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yürüttüğüm diplomasi trafiği neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi bugün gerçekleşti." açıklamasını yaptı.

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU TOPLANTISI

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak için 6 Ekim'de Çekya'ya giden Erdoğan, toplantı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı ile Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere 12-13 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü.

ZENGİLAN ULUSLARARASI HAVAALANI'NIN AÇILIŞ TÖRENİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev davetiyle Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı olan Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılmak üzere 20 Ekim'de Azerbaycan'a giden Erdoğan, Aliyev ile Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının da açılışını gerçekleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katılmak için 10-11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi.

Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" da tevcih edilen Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü.

Zirvede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi.

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ VE KAPANIŞ TÖRENİNE KATILDI

Endonezya'nın Bali Adası'nda 15-16 Kasım'da düzenlenen 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvede, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

G-20 zirvesiyle birlikte Erdoğan, yıl içinde yurt dışında 7 uluslararası zirveye katılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle 20 Kasım'da Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'a giden Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Aralık'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin daveti üzerine gittiği Doha’da, konuk devlet ve hükümet başkanları ile 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.

ÇOK SAYIDA DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANINI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırladı.

Erdoğan'ın ilk konuğu 12 Ocak'ta KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ocak'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 20 Ocak'ta El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Kovid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 5-10 Şubat arasını dinlenerek geçiren Erdoğan, 1 Şubat'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi, 2 Şubat'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi, 26 Şubat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i kabul etti.

Mart ayını yoğun görüşme trafiğiyle geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

14 YIL ARADAN SONRA İSRAİL'DEN İLK ZİYARET

Mart ayında Türkiye'ye tarihi bir ziyaret de gerçekleşti. 9 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu.

Erdoğan, 10 Mart'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile iki ülke ilişkilerinin ele alındı.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışında 17 devlet ve hükümet başkanı ve 80 bakan olmak üzere 75 ülkeden katılımcının yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu da 11-12 Mart'ta gerçekleştirildi.

Forum kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Rama, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul eden Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi.

13 Mart'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul eden Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Şansölyesi Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile 16 Mart'ta Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Erdoğan, 18 Mart'ta, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-Kyum ile köprünün Lapseki şantiyesinde görüştü.

Erdoğan, mart ayı içindeki son görüşmesini 22 Mart'ta Hollanda Başbakanı Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptı.

Nisan ayında 2 kabul gerçekleştiren Erdoğan, 15 Nisan'da IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, 25 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i 10 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi 13 Mayıs'ta Vahdettin Köşkü'nde ağırlayan Erdoğan, 14 Mayıs'ta Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun 16 Mayıs'ta, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez 20 Mayıs'ta Türkiye'ye ziyarette bulundu.

31 Mayıs'ta KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul eden Erdoğan, Haziran'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı ağırladı.

Temmuz'da İtalya Başbakanı Draghi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Malezya Başbakanı İsmail Sabri bin Yakup, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ı da kabul etti.

Erdoğan, 9 Ağustos'ta 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor görüşürken, aynı gün Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti.

Ağustos'ta Erdoğan 3 konuk daha ağırladı. Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah 16 Ağustos'ta, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri 17 Ağustos'ta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 23 Ağustos'ta Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında İznik'e gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

11 Ekim'de Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul eden Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 14 Ekim'de Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Erdoğan, 25 Ekim'de Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sardor Umurzakov'u, 28 Ekim'de eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i 4 Kasım'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ederken, Kasım ayının önemli ziyaretçilerinden biri de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson oldu. 8 Kasım'daki ziyarette İsveç'in NATO üyeliği görüşüldü.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, 23 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunurken, Erdoğan, 25 Kasım'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i, 28 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul etti.

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 konuğu vardı. 9 Aralık'ta TRT World Forum 2022'ye katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul eden Erdoğan, aynı gün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de bir araya geldi. 20 Aralık'ta Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüşen Erdoğan, 21 Aralık'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

26 Aralık'ta Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'i kabul eden Erdoğan'ın son konuğu Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic oldu.

DÜNYA LİDERLERİYLE 200 TELEFON GÖRÜŞMESİ

Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Kralı 3. Charles'ın da bulunduğu dünya liderleriyle yaklaşık 200 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

EN ÇOK TELEFON GÖRÜŞMESİ PUTİN VE ZELENSKİY İLE OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok telefon görüşmesi gerçekleştirdiği liderler Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla Zelenskiy ve Putin ile oldu. Zelenskiy ve Putin ile 16'şar kez telefonda görüşen Erdoğan, tahıl koridoru, esir takası ve savaşın sonlandırılması için müzakerelerde bulundu.

YURT İÇİNDE 35 ŞEHRE 40 Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de Ankara ve İstanbul dışında 35 şehre 40 ziyarette bulunarak toplu açılış törenleri ve uluslararası organizasyonlara iştirak etti.