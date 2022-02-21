Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın ihalesi sürecinde bugün karar günü! 14'ü normal yayın ve 1'i bahis sitesi olmak üzere firmalar tekliflerini sundu. İhale Komisyonu yayın hakları için düzenlenen ihalenin sonucu duyuracak. Tekliflerin yetersiz olması durumunda Süper Lig TV kurabileceği belirtiliyor. Peki, 2022 Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? Süper Lig TV kurulacak mı? 2022 Süper Lig yayın ihalesine kimler teklif verdi? İşte detaylar…

2022 SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN?

TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesinde karar günü. İhale Komisyonu verilen teklifleri bugün açacak ve nihai kararını gün içinde açıklayacak.

2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig ve TFF 1.Lig karşılaşmalarının yayın hakları için düzenlenen ihalenin sonucu bugün açıklanacak.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİNE KİMLER TEKLİF VERDİ?

14'ü normal yayın ve 1'i bahis sitesi olmak üzere firmalar tekliflerini sundu.

TFF İLK TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ!

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın ihalesi sürecinde 14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. İlk tekliflerin beklenilen seviyede olmaması nedeniyle TFF 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar ek süre vermişti.

SÜPER LİG TV KURULACAK MI?

Kulüplerin beklentisinin çok altında rakamların konuşulduğu ihale öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, verilen tekliflerden umulan sonucun çıkmaması halinde ‘Süper Lig TV’ kurulmasının gündemde olduğunu açıkladı. Beklenen gelirin elde edilememesi üzerine kulüp başkanlarından oluşan yayın komisyonu farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı.