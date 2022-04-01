2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası kura çekilişi bugün yapılacak. Belli olacak gruplar öncesinde 29 takım Katar 2022'ye katılmayı garantiledi. Gözler kura çekilişine çevrilirken, 2022 Katar Dünya Kupası için heyecan dorukta. Dünya Kupası’nın resmi şarkısı ve klibi yayınlanırken, kullanılacak top, resmi olarak duyuruldu.

2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası kura çekimi 1 Nisan Cuma günü (bugün) Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 19.00'da başlayacak. Saat 19.00'da başlayacak kura çekimi TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.

2022 KATAR DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?

Katar'ın başkenti Doha'da bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek kurada torbalar şöyle:

1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda.

2022 DÜNYA KUPASI ŞARKISI VE KLİBİ YAYINLANDI!

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi paylaşıldı. Trinidad Cardona, Davido ve Aisha'nın seslendirdiği Hayya Hayya isimli şarkı 2022 Dünya Kupası’nın şarkısı oldu.

İşte 2022 Katar Dünya Kupası klibi: