2021 İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu
İlim Yayma Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri, Dolmabahçe sarayında düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
19.12.2021 - 21:58 |
İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri, sahiplerini buldu.
Akademi, bilim, sanat, iş dünyası ve siyaset camiasından çok sayıda isim, İlim Yayma Ödülleri gecesinde Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.
BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİ PROF. DR. ZEKAİ ŞEN
SOSYAL BİLİMLER KATEGORİSİ ÖDÜL SAHİBİ DOÇ. DR. HÜMEYRA ÖZTURAN
MÜHENDİSLİK,DOĞA VE SAĞLIK BİLİMLERİ KATEGORİSİ ÖDÜL SAHİBİ PROF. DR. MUSTAFA SOYLAK