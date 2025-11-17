200 TL'lik bilete 16 milyon liralık büyük ikramiye çıktı

Şanslı kuponun satıldığı Alaplı Yalı Caddesi'ndeki Yamanlar Büfe işletmecileri Bilgin ve Salih Yaman kardeşler, 1996 yılından bu yana şans oyunları bayiliği yaptıklarını belirterek, bugüne kadar verdikleri 9. büyük ikramiye olduğunu ifade etti.

Talihlinin sık sık öğle arasında büfelerine uğradığını söyleyen Yaman kardeşler, "Bir vatandaş büfemize geldi, ara sıra Kazı Kazan oynardı. Önceki gün yine geldi ve 200 TL'lik ‘Altın Gol' Kazı Kazan kartı aldı. Kartı kazıyınca en büyük ikramiye olan 16 milyon TL'nin çıktığını gördü. Kendisine tebriklerimizi iletiyoruz" dedi.

Kazı Kazan oyunundan çıkan ödül, Alaplı'da bugüne kadar verilen 9. büyük ikramiye olarak kayıtlara geçti.