20 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 90 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 90 kişinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.

Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz."