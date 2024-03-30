20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “Kalkan-18” operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.
30.03.2024 - 17:45 |
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “Kalkan-18” operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı!
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"