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20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “Kalkan-18” operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.

30.03.2024 - 17:45 |
20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “Kalkan-18” operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı!

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

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