GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 2 yıl önce organ nakli olmuştu! Evinde cansız bedeni bulundu

2 yıl önce organ nakli olmuştu! Evinde cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce böbrek nakli olan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G. (37), evinde ölü bulundu.

02.11.2024 - 08:47 | | Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
2 yıl önce organ nakli olmuştu! Evinde cansız bedeni bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G., evine gelen yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan kontrolde Özcan G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Özcan G.'nin cansız bedeni, evdeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan Özcan G.'nin, 2 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÜNCEL HABERLER

Zigana Dağı sonbaharı ve kışı birlikte yaşatıyor!

Zigana Dağı sonbaharı ve kışı birlikte yaşatıyor!

İstanbul'da dizi oyuncusu marketten zeytinyağı çalarken yakalandı

İstanbul'da dizi oyuncusu marketten zeytinyağı çalarken yakalandı

2 yıl önce organ nakli olmuştu! Evinde cansız bedeni bulundu

2 yıl önce organ nakli olmuştu! Evinde cansız bedeni bulundu