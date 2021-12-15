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Gündem2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! ATAK helikopterleri...
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2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! ATAK helikopterleri...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

15.12.2021 - 10:25 |
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! ATAK helikopterleri...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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