2 OHAL Kararnamesi, Meclis'te

TBMM’ye sunulan ve İçişleri Komisyonu'na havale edilen 'OHAL Kapsamında Deprem Sebebiyle Yerleşim Yerini Değiştiren Kişilerin Haklarının Korunmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerlerini değiştirmeleri halinde deprem dolayısıyla tanınan haklarının korunması amaçlanıyor.

TBMM Teknoloji ve Sanayi Komisyonu'na havale edilen 'OHAL Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile de kamu personeline 11 Şubat'ta ödenen aylık ve ücretlerin, personelin 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonucu hayatını kaybetmesi halinde geri alınmaması, olağanüstü hal ilan edilen bölgede sanayi işletmelerinin 6948 sayılı kanuna göre uymakla yükümlü oldukları sürelerin 6 Şubat'tan (bu tarih dahil) itibaren 3 ay süreyle durdurulması ile esnaf ve sanatkar meslek kuruluşları ve kooperatiflerin bu bölgedeki illere ayni ve nakdi yardım yapabilmelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.