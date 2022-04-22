2 milyon Suudi riyali kaç TL, kaç dolar? 1 Suudi Arabistan parası ne kadar?

Suudi Arabistan televizyonundaki Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda; Ayasofya müezzini Alpcan Çelik (29) ile birlikte finale kalan Van Erciş'li Muhsin Kara (32) jüriyi büyüledi. Muhsin Kara yarışmanın birincisi olarak 2 milyon Suudi riyali ödülün sahibi oldu. Alpcan Çelik de ikinci olarak 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.

1 Suudi riyali ne kadar?

1 riyal 3,93 Türk Lirasıdır.

2 milyon Suudi riyali kaç TL?

2 milyon Suudi Arabistan Riyali 7.867.698,15 Türk Lirası yapıyor.