GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem2 milyon Suudi riyali kaç TL, kaç dolar? 1 Suudi Arabistan parası ne kadar?
HaberlerGündem Haberleri 2 milyon Suudi riyali kaç TL, kaç dolar? 1 Suudi Arabistan parası ne kadar?
ABONE OL

2 milyon Suudi riyali kaç TL, kaç dolar? 1 Suudi Arabistan parası ne kadar?

Suudi Arabistan televizyonunda 2019’da başlayan, 80 ülkeden 42 bin kişinin başvurduğu “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” sona erdi. Muhsin Kara yarışmanın birincisi olarak 2 milyon Suudi riyali ödülün sahibi oldu. Alpcan Çelik de ikinci olarak 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı. Peki, 1 Suudi Arabistan parası ne kadar? 2 milyon Suudi riyali kaç TL, kaç dolar?

22.04.2022 - 17:58 |
2 milyon Suudi riyali kaç TL, kaç dolar? 1 Suudi Arabistan parası ne kadar?

Suudi Arabistan televizyonundaki Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda; Ayasofya müezzini Alpcan Çelik (29) ile birlikte finale kalan Van Erciş'li Muhsin Kara (32) jüriyi büyüledi. Muhsin Kara yarışmanın birincisi olarak 2 milyon Suudi riyali ödülün sahibi oldu. Alpcan Çelik de ikinci olarak 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.

1 Suudi riyali ne kadar?

 1 riyal 3,93 Türk Lirasıdır.

2 milyon Suudi riyali kaç TL?

2 milyon Suudi Arabistan Riyali 7.867.698,15 Türk Lirası yapıyor.

2 milyon Suudi riyali kaç TL, kaç dolar 1 Suudi Arabistan parası ne kadar

 

GÜNCEL HABERLER

Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

Terör örgütü PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hâle getirildi

Terör örgütü PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hâle getirildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

Sıradaki Haber
Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber
Koronavirüs salgını yeniden patladı! Ülkede alarm verildi, çarpıcı uyarı: ‘Bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz...’

Koronavirüs salgını yeniden patladı! Ülkede alarm verildi, çarpıcı uyarı: ‘Bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz...’

Sıradaki Haber
Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

Sıradaki Haber