2 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında gizli tanık tartışması

Olay, 25 Temmuz 2024'te Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı çözülemeyince husumete dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Kavgada Hacı Şakir Aslan ve Arslan Aslan olay yerinde hayatını kaybetti, N.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazeler, kırsal Yüceli Mahallesi'nde defnedildi. Olayla ilgili 27 kişi gözaltına alındı. Daha önce tutuklanan 21 şüpheliden 14'ü tahliye edilirken, 7 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, müvekkillerinin olaydan iki gün önce jandarmaya başvurarak arazilerine gitmek istediklerini bildirdiklerini söyledi. Bilbay, "Müvekkillerim iki gün önce jandarmaya bir evrak veriyor. ‘Biz kendi arazimize girmek istiyoruz, rahat bir şekilde toparlamak ve ekmek istiyoruz' diyorlar. Jandarma şahısları çağırıyor. Burada müvekkillerim tehdit ediliyor. ‘Bunlar geldiği an ölecekler' deniliyor. Bununla ilgili hiçbir şekilde önlem alınmıyor'' dedi.

Bilbay, iki gün sonra müvekkillerinin kadın ve çocuklarla birlikte araziye gittiklerini belirterek, "Beş farklı noktadan 32 dakikalık tek taraflı bir çatışma başlıyor. Bunun sonucunda 2 kişi ölüyor, 2 kişi yaralanıyor" diye konuştu.

Davada şimdiye kadar yaklaşık 11 celse görüldüğünü aktaran Bilbay, her duruşmada bazı tahliyeler yaşandığını söyledi. Dosyada ciddi eksiklikler bulunduğunu savunan Bilbay, "Burada çok ciddi olaylar var. Keşif yapılmıyor. Keşif yapılmadan ölçüm alınıyor. Dosyadaki en önemli tanık olan jandarma personeli, tayinleri çıktığı gerekçesiyle dinlenmiyor" şeklinde konuştu.

Bilbay, iddianamenin gizli tanık beyanı üzerinden hazırlandığını belirterek, tanığın ifadelerine ilişkin sürecin soru işaretleri barındırdığını dile getirdi. Gizli tanık bilgilerinin yalnızca mahkeme heyetinde bulunması gerektiğini ifade eden Bilbay, "Gizli tanık bilgileri sadece hakimde olması gerekirken bu bilgilere nasıl ulaşıldı? Hangi ara tehdit edildi ve hangi ara gizli tanık beyanını değiştirdi" dedi.

Davaya ilişkin süreçte keşif yapılmadığını söyleyen ailenin avukatı Gurbet Bilbay, dosyada ciddi eksiklikler olduğunu savunarak, ''Kişiler tahliye oluyor, 'babalar tahliye' diyerek paylaşımlar yapılıyor. Lütfen burada bize ses olun" diye konuştu.

Olayın yaşandığı arazinin tapulu olduğunu belirten Bilbay, ''Olayın başında müvekkillerimin tapulu bir arazisi var. Resmi tapuyla alınmış bir arazi. Burayı temizlemek ve ekmek istiyorlar. Bununla ilgili devletten izin istiyorlar. 'Biz tehdit ediliyoruz, burada özgür bir şekilde çalışmak istiyoruz' diyorlar. Jandarma karşı tarafı çağırıyor. Kurumda bunlar tehdit ediliyor. 'Geldikleri an ölecekler' deniliyor. Müvekkillerim kadın ve çocuklarla birlikte oraya gidiyor. Amaçları saldırmak olsa küreklerle ve mendillerle gitmezlerdi. Aradan kısa bir süre geçmeden jandarma oraya adım attığı anda çatışma sesleri başlıyor. Beş farklı noktadan hücum yelekleriyle saldırıyorlar. Hücum yelekleri bunun planlı olduğunun en büyük göstergesidir. Müvekkillerime saldırıyorlar, müvekkillerimin elinde sadece kürekler var'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme sürecine de değinen Bilbay, hakimin reddi taleplerinin kabul edilmediğini açıkladı. Bilbay, ''Müvekkillerim artık çaresiz. Tek istedikleri adaletin yerini bulması. Kan davası istemiyorlar. Sadece adaletli bir yargılama talep ediyorlar. Kişilerin ellerinde svap izleri çıkıyor ama hepsi 'Ben köpeğe sıktım, hayvana sıktım' diyor. Köpek öldürmenin de mi bir cezası yok? O kadar insan ölüyor, o kadar insana ateş ediliyor. Amacı köpeğe ateş etmek miydi? Bununla ilgili neden hiçbir işlem yapılmıyor" şeklinde konuştu.